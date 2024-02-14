Таврійський напрямок: за добу росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року

За минулу доби росіяни звдали 73 авіаудари на таврійському напрямку.

На таврійському напрямку впродовж минулої доби окупаційні війська завдали 73 авіаудари, що стало найвищим показником від початку 2024 року.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаударів (найбільше від початку року), здійснив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл", — повідомив Тарнавський.

Попри масовані обстріли, за словами командувача, ситуація залишається контрольованою. ЗСУ продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат.

За його даними, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі становили 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 50 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це п’ять танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, одна РСЗВ, один засіб ППО, 14 автомобілів.

Нейтралізовано 263 БПЛА різних типів. Зокрема, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

Ситуація на Таврійському напрямку