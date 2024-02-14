Таврійський напрямок: за добу росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року

На таврійському напрямку впродовж минулої доби окупаційні війська завдали 73 авіаудари, що стало найвищим показником від початку 2024 року.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаударів (найбільше від початку року), здійснив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл", — повідомив Тарнавський.
Попри масовані обстріли, за словами командувача, ситуація залишається контрольованою. ЗСУ продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат.
За його даними, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі становили 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 50 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це п’ять танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, одна РСЗВ, один засіб ППО, 14 автомобілів.
Нейтралізовано 263 БПЛА різних типів. Зокрема, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.
Ситуація на Таврійському напрямку
- Впродовж минулої доби найактивніші бойові дії велися саме на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
- Вчора, 13 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував фейк російської пропаганди про нібито втрати Сил оборони під Селидовим на Донеччині. Командувач заявив, що так окупанти відволікають увагу увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.
- Також речник ОСУВ “Таврія” спростував ІПСО росіян щодо нібито ураження полігону з українськими бійцями біля Селидового.
- Крім того, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області є динамічною, в місті тривають вуличні бої, і у зв'язку з цим передбачено запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання.