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Окупанти посилять етнічні чистки українців на захоплених територіях, — нацспротив

Після так званих "президентських виборів" РФ на окупованих територіях посилять етнічні чистки. 

Окупанти посилять етнічні чистки українців на захоплених територіях, — нацспротив
депортація українців до РФ
Фото: Центр національного спротиву

Влада РФ продовжує розвивати стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, після проведення "президентських виборів" переслідування українців на ТОТ посилять.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Перший етап – проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення.  

На другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію рф, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій. На місце українців окупанти планують етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації", — пишуть у ЦНС. 

У спротиві додають, що така сама практика "фільтрації" українців застосовувалась радянським режимом і успішно використовується путінською Росією.

"Український спротив фіксує кожного, хто дотичний до злочинів проти нашого населення.  Кожен окупант, зрадник та колаборант неодмінно буде покараний", — додають у спротиві. 

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