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Для продовження постачання Україні боєприпасів потрібно виконувати два завдання, – генсек НАТО

Столтенберг закликав країни НАТО інвестувати в збільшення виробництв боєприпасів. 

Для продовження постачання Україні боєприпасів потрібно виконувати два завдання, – генсек НАТО
Фото: EPA/UPG

У питанні постачання боєприпасів Україні її партнери з країн НАТО повинні робити в один і той самий час дві речі, сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу.

Перша річ – бути здатними постачати снаряди у короткостроковій перспективі, що означає використання власних запасів та закупівлю їх у держав, які до НАТО не входять. Друга – збільшити виробництво снарядів на існуючих підприємствах, але в довгостроковій перспективі – збільшити і кількість таких підприємств

Столтенберг привітав рішення Німеччини інвестувати більше в нові виробництва і закликав інших союзників робити так само. 

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