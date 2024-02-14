Для продовження постачання Україні боєприпасів потрібно виконувати два завдання, – генсек НАТО

У питанні постачання боєприпасів Україні її партнери з країн НАТО повинні робити в один і той самий час дві речі, сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу.

Перша річ – бути здатними постачати снаряди у короткостроковій перспективі, що означає використання власних запасів та закупівлю їх у держав, які до НАТО не входять. Друга – збільшити виробництво снарядів на існуючих підприємствах, але в довгостроковій перспективі – збільшити і кількість таких підприємств.

Столтенберг привітав рішення Німеччини інвестувати більше в нові виробництва і закликав інших союзників робити так само.