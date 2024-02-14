В Авдіївці командування передбачило запасні логістичні шляхи, якщо росіяни переріжуть основний, – спікер ОСУВ "Таврія"

Ситуація в Авдіївці динамічна і може змінюватися буквально щогодини. Вже кілька днів тривають вуличні бої. Водночас командування готове відвести бійців на інший рубіж у випадку ускладнення ситуації.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області є динамічною, в місті тривають вуличні бої, і у зв'язку з цим передбачено запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, передає Інтферакс-Україна.

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", – сказав Лиховій.

За його словами, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, і обстановка диктує певну зміну тактики бойових дій, при цьому ситуація є "напруженою, але контрольованою".

"Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тис. осіб особового складу", – розповів Лиховій.

Він зазначив, що за "купи каміння, купи обгорілого заліза" ніхто не тримається, і для командування головне – зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".

Водночас представник ОСУВ "Таврія" наголосив, що останніми днями окупанти обстрілюють з артилерії та ракет населені пункти Покровського району Донецької області на захід від Авдіївки, і це "показує, на що може перетворитися кожен із цих населених пунктів після того, як лінія фронту посунеться трохи західніше". "Саме тому надважливо тримати Авдіївку, саме тому надважливо тримати кожне українське місто", - наголосив Лиховій.

Нещодавно речник ОСУВ “Таврія” спростував ІПСО росіян щодо нібито ураження полігону з українськими бійцями біля Селидового. Дмитро Лиховій зауважив, що росіяни запустили ІПСО ще навіть до того, як були нанесені удари по Селидовому і околицях. Він також зазначив, що за 20 км від лінії фронту в принципі не може бути ніяких “полігонів”.