Затримали зрадника, який наводив ракети по Харкову

У Харкові викрили і затримали 58-річного місцевого мешканця, який добровільно співпрацював із окупантами, наводив ракети на місто і коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Таким чином загарбники сподівались "обійти" системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.

Щоб зібрати необхідні дані, зрадник знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Всі відомості він пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання", – прокоментували в СБУ.

Затриманим виявися місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.

Фото: СБУ Зрадник у Харкові здавав локації ЗСУ

Фото: СБУ Зрадник у Харкові здавав локації ЗСУ

Також ворожий поплічник публікував у соцмережах дописи, в яких дискредитував українських захисників. Під час обшуків у його помешканні знайшли мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.