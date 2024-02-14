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У Харкові затримали прихильника рашизму, який наводив ракети на місто

58-річний чоловік обходив місця обстрілів, знімав результати і передавав окупантам. 

У Харкові затримали прихильника рашизму, який наводив ракети на місто
Затримали зрадника, який наводив ракети по Харкову
Фото: СБУ

У Харкові викрили і затримали 58-річного місцевого мешканця, який добровільно співпрацював із окупантами, наводив ракети на місто і коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Таким чином загарбники сподівались "обійти" системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.

Щоб зібрати необхідні дані, зрадник знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Всі відомості він пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання", – прокоментували в СБУ.

Затриманим виявися місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.

Зрадник у Харкові здавав локації ЗСУ
Фото: СБУ
Зрадник у Харкові здавав локації ЗСУ
Зрадник у Харкові здавав локації ЗСУ
Фото: СБУ
Зрадник у Харкові здавав локації ЗСУ
Також ворожий поплічник публікував у соцмережах дописи, в яких дискредитував українських захисників. Під час обшуків у його помешканні знайшли мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

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