У Харкові викрили і затримали 58-річного місцевого мешканця, який добровільно співпрацював із окупантами, наводив ракети на місто і коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі.
Про це повідомила Служба безпеки України.
"Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО", – йдеться у повідомленні спецслужби.
Таким чином загарбники сподівались "обійти" системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.
Щоб зібрати необхідні дані, зрадник знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Всі відомості він пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.
"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання", – прокоментували в СБУ.
Затриманим виявися місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.
Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.
- У грудні на Миколаївщині затримали зрадника, який за 10 тисяч гривень здавав позиції українських військ для коригування повторних ударів армії РФ.
- Довічний термін загрожує 41-річному місцевому мешканцю Вовчанська на Харківщині, який погодився на співпрацю із окупантами і здавав українські оборонні позиції. Чоловік працював у медзакладі і вистежував локації ЗСУ.
- По 15 років тюрми отримали ще троє зрадників, які воювали на стороні ворога проти України. Двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом. Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи.