Троє осіб загинули внаслідок ворожої атаки по Селидовому, що на Донеччині. Там в ніч на 14 лютого окупаційні війська поцілили по цивільних об’єктах.
Про таке повідомила Селидівська міська рада.
Як йдеться у повідомленні, станом на ранок відомо про 12 поранених. Серед них – четверо дітей.
Внаслідок обстрілу троє осіб загинуло, серед них – одна дитина.
Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін вночі повідомив, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозили до лікарень Покровська і Мирнограда.
"Нагадаю, сьогодні вночі ворог знову вгатив по цивільній інфраструктурі – цього разу мішенню став один із корпусів лікарні у Селидовому", – написав він.
Оновлення. У Донецькій обласній прокуратурі пізніше уточнили, що першого удару окупанти завдали о 23:30 по п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд.
"Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку", – повідомили у прокуратурі.
О 01:00 армія держави-агресора обстріляла медичний заклад. Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних – 38-річна жінка, котра перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з синочком 9 років.
Також отримали травми 6 пацієнтів. Найстаршому – 76 років, наймолодшій крихитці завтра має виповнитись 6 місяців.
- Про пошкодження лікарні Філашкін повідомив, що атаку було здійснено близько першої години ночі. Внаслідок неї почалася пожежа, яка охопила площу у 60 квадратних метрів. Під завалами опинилося троє людей, серед яких дитина.
- Раніше очільник ОВА заявив, що увечері 13 лютого окупанти обстріляли Селидове, внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий будинок, 12 квартир повністю зруйновано. Серед поранених були діти 2016 та 2007 років народження. Також з-під завалів вдалося дістати одного потерпілого.
- 12 лютого росіяни теж обстріляли Селидове, тоді було поранено жінку та двох дітей. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків та лінії електропередачі.