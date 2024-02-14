ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки (оновлено)
Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки (оновлено)
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Веймарський трикутник назвав Росію "найбільш прямою і значною загрозою безпеці" і засвідчив, що майбутнє України – в НАТО
Веймарський трикутник назвав Росію "найбільш прямою і значною загрозою безпеці" і засвідчив, що майбутнє України – в НАТО
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
ГоловнаСуспільствоВійна

Друга за ніч атака по Селидовому: пошкоджено лікарню

Близько 100 пацієнтів евакуюють в інші міста.

Друга за ніч атака по Селидовому: пошкоджено лікарню
Зруйнований корпус лікарні у Селидовому
Фото: Facebook-сторінка голови Донецької ОВА

Окупанти знову, вдруге за ніч, завдали удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Цього разу "ціллю" для росіян стала місцева лікарня.

Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook, атаку було здійснено близько першої години ночі. Внаслідок неї почалася пожежа, яка охопила площу у 60 квадратних метрів. Під завалами опинилося 3 людей, серед яких дитина.

У лікарні перебували близько 100 пацієнтів, яких довелося евакуювати до медзакладів в інших містах Донеччини - Покровську та Мирнограді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies