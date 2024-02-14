Друга за ніч атака по Селидовому: пошкоджено лікарню

Близько 100 пацієнтів евакуюють в інші міста.

Окупанти знову, вдруге за ніч, завдали удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Цього разу "ціллю" для росіян стала місцева лікарня.

Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook, атаку було здійснено близько першої години ночі. Внаслідок неї почалася пожежа, яка охопила площу у 60 квадратних метрів. Під завалами опинилося 3 людей, серед яких дитина.

У лікарні перебували близько 100 пацієнтів, яких довелося евакуювати до медзакладів в інших містах Донеччини - Покровську та Мирнограді.