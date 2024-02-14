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США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів

Про допомогу Державній спеціальній службі транспорту розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів
Обладнання для розмінування
Фото: Бріджит Брінк в мережі Х

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила про передачу Державній спеціальній службі транспорту України обладнання для розмінування територій вартістю 1 мільйон доларів.

Судячи зі світлин на сторінці дипломатки у мережі Х, до допомоги долучилися не лише Сполучені Штати, але й Канада. 

За словами пані Брінк, понад третину території України нині заміновано через російське вторгнення. Передане обладнання допоможе розгорнути більше груп розмінування, і це пришвидшить процес відновлення країни.

Окрім того, посол США зазначила, що провела зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Темою обговорення стала фінансова підтримка з боку США та контроль і звітність щодо неї. 

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