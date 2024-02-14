США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила про передачу Державній спеціальній службі транспорту України обладнання для розмінування територій вартістю 1 мільйон доларів.
Судячи зі світлин на сторінці дипломатки у мережі Х, до допомоги долучилися не лише Сполучені Штати, але й Канада.
За словами пані Брінк, понад третину території України нині заміновано через російське вторгнення. Передане обладнання допоможе розгорнути більше груп розмінування, і це пришвидшить процес відновлення країни.
Окрім того, посол США зазначила, що провела зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Темою обговорення стала фінансова підтримка з боку США та контроль і звітність щодо неї.
- Пентагон очікує рішення Конгресу США щодо безпекового законопроєкту, без якого не може надавати Україні військову допомогу.
- Сенат США вже ухвалив документ, проте слово залишається за Палатою представників.
- Спікер Майк Джонсон відкидає проєкт через відсутність в ньому норм щодо захисту південного кордону США від мігрантів.
- Президент Байден закликав Джонсона негайно винести документ на голосування у Палаті представників.