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Лідер демократів у Сенаті Шумер вважає, що Палата представників підтримає допомогу Україні

Чак Шумер впевнений, що пакет підтримають обидві партії.

Лідер демократів у Сенаті Шумер вважає, що Палата представників підтримає допомогу Україні
Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер закликав лідерів Палати представників вчинити правильно і дозволити голосування за пакет, що передбачає допомогу Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Чак Шумер впевнений, що законопроєкт на 95 млрд доларів, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим союзникам, буде прийнятий Палатою представників.

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Лідер демократів у Сенаті вважає, що законопроєкт підтримають як республіканці, так і демократи, якщо буде голосування.

  • Президент США Джо Байден виступив із екстреним зверненням, у якому закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

  • Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.

  • Напередодні Сенат проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України. Проте Дональд Трамп перед голосуванням висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

  • Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим. 

  • Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті.

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