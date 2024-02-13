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В російському аеропорту затримали німця через цукерки з канабісом

Раніше Росія вже утримувала американську спортсменку, в якої виявили наркотичні речовини. 

В російському аеропорту затримали німця через цукерки з канабісом
Ілюстративне фото

Російська влада заявила про затримання 38-річного громадянина Німеччини в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі через цукерки, що містять канабіс.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чоловік прибув до Росії з Гамбурга до подруги по листуванню. Оглядаючи його рюкзак, російські митники помітили полімерний пакет, на якому був зображений листок канабісу. Зазначається, що співробітники митниці "провели експрес-тест цукерок", який показав, що в солодощах дійсно міститься тетрагідроканнабінол – речовина, яка визнана в Росії наркотичною.

Пасажир пояснив, що купив цукерки в Німеччині в одному зі спеціалізованих магазинів ще наприкінці минулого року і не раз мандрував із ними світом. Він вживав солодощі під час довгих перельотів для спокійного сну, і у митників інших країн питань до нього не виникало.

Якщо громадянина Німеччини визнають винним, в Росії йому загрожує до семи років позбавлення волі і штраф у розмірі одного мільйона рублів (10 950 доларів).

  • У серпні 2022 в Росії засудили до дев’яти років колонії американську спортсменку, баскетбольну зірку Брітні Ґрайнер – за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин. Перед тим, у лютому того ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі. 
  • У грудні 2022 року Грінер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута, засудженого в США до 25 років за незаконну торгівлю зброєю.
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