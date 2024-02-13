В російському аеропорту затримали німця через цукерки з канабісом

Раніше Росія вже утримувала американську спортсменку, в якої виявили наркотичні речовини.

Російська влада заявила про затримання 38-річного громадянина Німеччини в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі через цукерки, що містять канабіс.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чоловік прибув до Росії з Гамбурга до подруги по листуванню. Оглядаючи його рюкзак, російські митники помітили полімерний пакет, на якому був зображений листок канабісу. Зазначається, що співробітники митниці "провели експрес-тест цукерок", який показав, що в солодощах дійсно міститься тетрагідроканнабінол – речовина, яка визнана в Росії наркотичною.

Пасажир пояснив, що купив цукерки в Німеччині в одному зі спеціалізованих магазинів ще наприкінці минулого року і не раз мандрував із ними світом. Він вживав солодощі під час довгих перельотів для спокійного сну, і у митників інших країн питань до нього не виникало.

Якщо громадянина Німеччини визнають винним, в Росії йому загрожує до семи років позбавлення волі і штраф у розмірі одного мільйона рублів (10 950 доларів).