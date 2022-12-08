Зірку баскетболу США Брітни Грінер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута

Грінер була засуджена в РФ за перевезення наркотиків.

Американська зірка баскетболу Брітни Грінер була звільнена з російського ув'язнення в рамках обміну в’язнями на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

“Грінер зараз перебуває під вартою американських чиновників”, – повідомило джерело.

Обмін не включив ще одного американця, якого Держдепартамент визнав незаконно затриманим – Пола Велана.

Грінер була засуджена в Росії за перевезення наркотиків.

Віктор Бут на прізвисько “Торговець смертю” – колишній радянський військовий, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США. Його звинувачують у змові з метою вбивства американців, придбанні та експорті зенітних ракет і наданні матеріальної підтримки терористичним організаціям. Москва засудила його вирок у 2012 році як “безпідставний і упереджений”. Сам Бут стверджував, що він невинний.

Нагадаємо, 1 грудня на засіданні Комітету з міжнародних відносин у Сенаті було представлено кандидатку президента Джо Байдена на посаду посла США в Росії Лінн Трейсі. Трейсі зазначила, що її пріоритетом у роботі буде важке становище громадян США, утримуваних у Росії. Зокрема, Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця Пола Велана.