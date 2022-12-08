З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
ГоловнаСвіт

Зірку баскетболу США Брітни Грінер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута

Грінер була засуджена в РФ за перевезення наркотиків.

Зірку баскетболу США Брітни Грінер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута
Фото: edition.cnn.com

Американська зірка баскетболу Брітни Грінер була звільнена з російського ув'язнення в рамках обміну в’язнями на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

“Грінер зараз перебуває під вартою американських чиновників”, – повідомило джерело.

Обмін не включив ще одного американця, якого Держдепартамент визнав незаконно затриманим – Пола Велана.

Грінер була засуджена в Росії за перевезення наркотиків.

Віктор Бут на прізвисько “Торговець смертю” – колишній радянський військовий, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США. Його звинувачують у змові з метою вбивства американців, придбанні та експорті зенітних ракет і наданні матеріальної підтримки терористичним організаціям. Москва засудила його вирок у 2012 році як “безпідставний і упереджений”. Сам Бут стверджував, що він невинний.

 

Нагадаємо, 1 грудня на засіданні Комітету з міжнародних відносин у Сенаті було представлено кандидатку президента Джо Байдена на посаду посла США в Росії Лінн Трейсі. Трейсі зазначила, що її пріоритетом у роботі буде важке становище громадян США, утримуваних у Росії. Зокрема, Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця Пола Велана.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також