Президентка Єврокомісії розповіла про дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Європа також планує відключити чотири додаткові канали та всі інші платформи поширення роспропаганди.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перелічила, що входить у дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Як ідеться в заяві фон дер Ляєн, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, Європа підтримує Україну і змушує РФ "розплачуватись за її жорстокість".

За словами президентки Єврокомісії, до списку санкцій пропонують додати ще майже 200 фізичних та юридичних осіб.

"Сюди входять російські збройні сили, а також окремі офіцери та підприємства оборонно-промислового комплексу, депутати Державної Думи та Ради Федерації, міністри, губернатори та політичні партії та інші. Цей список охоплює ключових постатей у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по мирних жителів, викрадення українських дітей до Росії та крадіжки української сільськогосподарської продукції", - сказала фон дер Ляєн.

Також під санкції мають потрапити три російські банки, серед обмежень - повна заборона на операції із Всеросійським банком розвитку регіонів, аби, як сказала очільниця Єврокомісії, "ще більше паралізувати путінські банкомати".

Також Європа має намір запровадити нові експортні обмеження та обмеження, особливо щодо товарів подвійного призначення. Йдеться про включає ключові хімічні речовини, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською військовою машиною.

"Ми закриємо доступ Росії до різноманітних дронів і безпілотних літальних апаратів. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт двигунів для дронів до Росії та експорт у будь-які треті країни, такі як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії", - наголосила фон де Ляєн.

За її словами, Європа також завдасть удару по російській пропагандистській машині, відключивши від ефіру чотири додаткові канали та всі інші платформи поширення.

У Єврокомісії планують також подальші економічні заходи проти російського енергетичного та гірничодобувного секторів. Зокрема, заборону нових інвестицій у гірничодобувну промисловість РФ.

Президентка Єврокомісії додали, що 9 пакет санкцій доповнює повну заборону ЄС на імпорт російської морської нафти, а також обмеження світових нафтових цін, узгоджене з G7.

Нагадаємо, посли ЄС 7 грудня за планом повинні зібратися для обговорення нового, девʼятого пакету санкцій проти Росії.

Напередодні Євросоюз закликав країни Західних Балкан об'єднуватися, аби протистояти новим викликам, пообіцяв енергетичну підтримку на тлі військової агресії Росії та закликав до підтримки санкцій проти РФ.