Євросоюз закликав країни Західних Балкан об'єднуватися, аби протистояти новим викликам, пообіцяв енергетичну підтримку на тлі військової агресії Росії та закликав до підтримки санкцій проти РФ.
Про це йдеться в декларації за підсумками саміту ЄС-Західні Балкани, який відбувся 6 грудня.
Як зазначив у своєму Twitter глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, "перед обличчям агресії Росії проти України нам як ніколи потрібно об’єднатися, захищаючи демократію та міжнародне право".
У Євросоюзі наголосили, що є найближчим партнером Західних Балкан, основним інвестором і торговим партнером.
Щоб пом'якшити наслідки військового вторгнення Росії в Україну та енергетичну кризу, спричинену поведінкою країни-агресора, ЄС запропонував енергетичну підтримку країнам Західних Балкан. Зокрема, йдеться про мільярд євро у вигляді грантів, які допоможуть залучити інвестиції в розмірі 2,5 млрд євро.
"Росія несе повну відповідальність за поточну енергетичну та економічну кризи. ЄС продовжуватиме підтримувати західнобалканських партнерів у подоланні негативного впливу на їхні економіки та суспільства", - йдеться в декларації.
Також у ЄС закликали країни Західних Балкан приєднуватися до санкцій проти РФ і відзначили тих, хто вже координує свої кроки у сфері обмежувальних заходів щодо Росії.
Крім цього, учасники саміту укріплюватимуть співпрацю в сфері безпеки (зокрема, у кіберсфері) та оборони, а також посилюватимуть захист від ворожої дезінформації та пропаганди.
Нагадаємо, раніше ексканцлерка Німеччина Ангела Меркель заявляла, що країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях до членства у Євросоюзі.
У жовтні запрацював газопровід із Греції до Болгарії, який має знизити залежність Європи від газу з Російської Федерації.