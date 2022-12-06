Також сторони домовилися посилювати сфери безпеки та оборони і протидіяти ворожій пропаганді та дезінформації.

Євросоюз закликав країни Західних Балкан об'єднуватися, аби протистояти новим викликам, пообіцяв енергетичну підтримку на тлі військової агресії Росії та закликав до підтримки санкцій проти РФ.

Про це йдеться в декларації за підсумками саміту ЄС-Західні Балкани, який відбувся 6 грудня.

Як зазначив у своєму Twitter глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, "перед обличчям агресії Росії проти України нам як ніколи потрібно об’єднатися, захищаючи демократію та міжнародне право".

У Євросоюзі наголосили, що є найближчим партнером Західних Балкан, основним інвестором і торговим партнером.

Щоб пом'якшити наслідки військового вторгнення Росії в Україну та енергетичну кризу, спричинену поведінкою країни-агресора, ЄС запропонував енергетичну підтримку країнам Західних Балкан. Зокрема, йдеться про мільярд євро у вигляді грантів, які допоможуть залучити інвестиції в розмірі 2,5 млрд євро.

Фото: Twitter/ Josep Borrell Fontelles

"Росія несе повну відповідальність за поточну енергетичну та економічну кризи. ЄС продовжуватиме підтримувати західнобалканських партнерів у подоланні негативного впливу на їхні економіки та суспільства", - йдеться в декларації.

Також у ЄС закликали країни Західних Балкан приєднуватися до санкцій проти РФ і відзначили тих, хто вже координує свої кроки у сфері обмежувальних заходів щодо Росії.

Крім цього, учасники саміту укріплюватимуть співпрацю в сфері безпеки (зокрема, у кіберсфері) та оборони, а також посилюватимуть захист від ворожої дезінформації та пропаганди.

Нагадаємо, раніше ексканцлерка Німеччина Ангела Меркель заявляла, що країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях до членства у Євросоюзі.

У жовтні запрацював газопровід із Греції до Болгарії, який має знизити залежність Європи від газу з Російської Федерації.