"Екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта", - зазначили в СБУ.

Тактична група бійців "Альфи" Служби безпеки України знищила російський танк.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, ворожа техніка обстрілювала передові позиції українських підрозділів.

"Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків. Але це тривало не довго - один із них викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - йдеться в повідомленні.

Від влучання танк загорівся, а після детонації боєкомплекту техніка перетворилася на металобрухт.

Як зазначили в спецслужбі, "екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні вже 92 200 осіб.

5 грудня внаслідок вибуху на аеродромі в Саратовській області Росії були пошкоджені два ворожі стратегічні бомбардувальники.