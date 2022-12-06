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Бійці "Альфи" знищили російський танк Т-80, який обстрілював передові позиції Сил оборони

"Екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта", - зазначили в СБУ.

Бійці "Альфи" знищили російський танк Т-80, який обстрілював передові позиції Сил оборони
Фото: скріншот відео

Тактична група бійців "Альфи" Служби безпеки України знищила російський танк.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, ворожа техніка обстрілювала передові позиції українських підрозділів.

"Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків. Але це тривало не довго - один із них викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - йдеться в повідомленні.

Від влучання танк загорівся, а після детонації боєкомплекту техніка перетворилася на металобрухт.

Як зазначили в спецслужбі, "екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні вже 92 200 осіб.

5 грудня внаслідок вибуху на аеродромі в Саратовській області Росії були пошкоджені два ворожі стратегічні бомбардувальники.

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