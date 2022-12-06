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Росіяни обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і будинки, є загиблі (оновлено)

На місті обстрілу працює ДСНС.

Росіяни обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і будинки, є загиблі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська міська рада

Сьогодні російські військові обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і розташовані поряд житлові будинки.

Внаслідок обстрілу є влучання в інфраструктурний об‘єкт, повідомили в Офісі президента.

“Наразі відомо про одного загиблого. На місці працюють ДСНС”, – йдеться у дописі. 

Оновлено. Голова Херсонської ОВА повідомив, що росіяни обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.

“У адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа – з вогнем наразі борються херсонські рятувальники.

 

Нагадаємо, в неділю, 4 грудня, російські військові обстріляли автоматною чергою човен в акваторії Дніпра. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. 

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