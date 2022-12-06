ОАСК скасував рішення Мінкультури визнати будівлю "Квіти України" памʼяткою

Суд вирішив, що будівля модернізму і її стан "не додає естетичної краси і цінності історичному обличчю Києва".

Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики про визнання будівлі "Квіти України" памʼяткою культурної спадщини.

Суд також скасував аналогічне рішення Департаменту охорони культурної спадщини. Про це повідомили на сторінці спільноти "Зберегти Квіти України".

""Квіти України” більше не пам’ятка, не має охоронного статусу, на забудовника більше не діє припис Мінкульту про заборону будівельних робіт. Кілька кроків – і він знов зможе повернутись до своєї фантазії про скляний офісний центр", – йдеться у повідомленні.

За словами активістів, ОАСК обґрунтував скасування статусу памʼятки тим, що будівля – "об'єкт радянських часів, в стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає", а от проєкт забудовника – "відповідає європейським зразкам". Активісти при цьому зазначили, що жодного проєкту забудовника не існує.

"Квіти України" – це павільйон у стилі модернізм, зведений у 1985 році. Раніше в ньому розташовувався магазин квітів, оранжерея та виставковий зал, проте нинішній власник споруди планує перетворити її на офісний центр із надбудовою та підземним паркінгом.

21 липня КМДА зобов'язала забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".

Початок демонтажу інтер’єру (в тому числі люстр і вітражів) та знищення 30-річного винограду, що прикрашав фасад, обурили активістів – вони зруйнували паркан і заблокували будівельні роботи. Протестувальники подали кілька позовів щодо дій забудовника, і в якості запобіжного заходу суд наклав арешт на павільйон "Квіти України".

У серпні минулого року міністр культури вніс будинок "Квітів України" до реєстру державних пам'яток. Рішення означало заборону на руйнування чи переобладнання будівлі.

За даними "Слідство. Інфо", один із власників об’єкту "Квіти України", Олексій Пишний, мав російський паспорт.