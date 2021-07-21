КМДА зобов'язав забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України"

Якщо власник не зробить це сам, огорожу демонтує "Київблагоустрій".

Київська міська державна адміністрація у середу, 21 липня, анулювала контрольну картку на проведення робіт біля будівлі навчально-методичного центру "Квіти України" за адресою Січових Стрільців, 49.

Про це повідомив директор департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

"Це означає наступне. Перше: листи про необхідність повернення контрольної картки сьогодні ж будуть направлені власнику. Друге: невідкладно буде внесено припис на встановлену біля будівлі огорожу з вимогою її прибрати. Третє: якщо власник не прибере огорожу самостійно протягом трьох днів, за дорученням Департаменту міського благоустрою її буде демонтовано силами комунального підприємства "Київблагоустрій", - написав Ткаченко у фейсбуку.

Будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України". Донедавна там розташовувався супермаркет, але він з'їхав.

На початку літа 2021 року будинок обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.