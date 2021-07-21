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Київського суддю вирішили звільнити за п'яну ДТП через три з половиною роки після її скоєння

Усатов досі не поніс покарання за резонансну аварію.

Київського суддю вирішили звільнити за п'яну ДТП через три з половиною роки після її скоєння

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя застосувала до київського судді Дмитра Усатова стягнення у виді подання про звільнення. Підставою для цього стала ДТП, яку суддя скоїв ще на початку 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

"Палата <...> дійшла висновку про порушення суддею норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя <...>. Підставою для такого висновку палати слугувала поведінка судді, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду", - йдеться в повідомленні.

З 21 липня Усатова відсторонено від здійснення правосуддя. Це тимчасове покарання буде діяти до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня 2018 року біля Києва сталася ДТП за участю п'яного судді Києво-Святошинського районного суду Дмитра Усатова.

Усатов за кермом Ford Mustang їхав в напрямку автодороги "Київ-Чоп" і допустив зіткнення з Renault Duster, що їхав у напрямку села Білогородка. У нього виявили 1,52 проміле алкоголю в крові.

Ніякого покарання за ДТП суддя не поніс. Поліція намагалася притягнути його до адміністративної відповідальності, але справу затягнули і закрили за строками давності.

У 2019 році Вища рада правосуддя хотіла було звільнити Усатова з іншої причини, але пізніше пом'якшила покарання, замінивши звільнення на догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

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