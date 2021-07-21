В Укргідрометцентрі попередили про ймовірні кислотні дощі після аварії на "Рівнеазоті"

«І хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись"».

В Укргідрометцентрі жителям Рівненської області радять уникати можливих кислотних дощів через аварію на заводі "Рівнеазот".

Як зазначають синоптики, у вівторок, 20 липня, внаслідок розгерметизації труби в цеху виробництва азотної кислоти в повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

"Станом на 6:00 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031–0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3 та оксиду азоту 0,029–0,048 мг/м3, при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м3", - повідомляють в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби.

Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі.

"І хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", - порадили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляли, 20 липня о 16:57 на ПрАТ "Рівноазот" сталася аварійна зупинка, спрацювала автоматика агрегату цеху неконцентрованої азотної кислоти та відбулася розгерметизація трубопроводу. Відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів на територію заводу. Через 26 хвилин викид газу персоналом об'єкту викид газу було припинено. Внаслідок події призупинено роботу однієї ділянки цеху азотної кислоти, а сам виробничий процес не зупинявся.

Унаслідок нештатної ситуації не постраждав.

За словами голови МВС Дениса Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання.