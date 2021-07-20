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В ДСНС не виявили загроз внаслідок викиду на заводі "РівнеАзот"

"Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено".

В ДСНС не виявили загроз внаслідок викиду на заводі "РівнеАзот"
Фото: Скріншот відео

Небезпеки для людей та та навколишнього середовища внаслідок аварії на заводі "РівнеАзот" немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті Рівненської ОДА, наразі всі показники забруднення атмосферного повітря перебувають в межах норми.

«Робилися дослідження в мікрорайоні «Ювілейний» у декількох точках. Показники у 5-10 разів менші максимально разової концентрації за гранично допустимі. Можна бути спокійними. Також провели дослідження в житловій забудові села Городок, на в'їзді. Там показники менші в 5-7 разів. Ситуацію відстежуватимемо і вночі, і на ранок, про результати буде повідомлено», - наводить пресслужба Рівненської ОДА слова головного санітарного лікаря Рівненщини Романа Сафонова.

Нагадаємо, сьогодні вдень на заводі "РівнеАзот" сталася розгерметизація паропроводу на агрегаті виробництва азотної кислоти. Керівник з комунікацій "Group DF" Олег Арестархов, до якої входить "РівнеАзот", повідомив "Суспільному", що внаслідок аварії стався викид нітрозних газів.

Очевидці та місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що над підприємством з'явилася руда хмара. 

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