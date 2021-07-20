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Посол Данії відвідав Донбас: ​"Ви охороняєте безпеку Європи, тому якщо ви в небезпеці, то ми теж"

Делегація також мала зустріч з представниками Луганської ВЦА.

Посол Данії відвідав Донбас: ​"Ви охороняєте безпеку Європи, тому якщо ви в небезпеці, то ми теж"
Делегація посольства Данії відвідала зону ООС
Фото: facebook.com/pressjfo.news

19-20 липня делегація Королівства Данія на чолі з надзвичайним та повноважним послом Королівства Оле Егберг Міккельсеном відвідала район проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

19 липня данські дипломати зустрілися з заступником командувача ООС генерал-майором Едуардом Москальовим. Вони відвідали контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте", де ознайомилися з інфраструктурою та можливостями КПВВ. Також вони побували на одному з командно-спостережних пунктів.

"Я дуже радий відвідати лінію розмежування і побачити все на власні очі. Це передова мирного життя, передова демократії. Ви охороняєте безпеку Європи, тому якщо ви в небезпеці, то ми теж не можемо бути в безпеці. Я дуже радий познайомитись з усіма вами, командирами та солдатами. Моя вам щира вдячність за те що ви робите", - сказала Міккельсен під час спілкування з українськими військовими.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також цього дня данська делегація мала зустріч з представниками Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 липня заступник командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов ознайомив Міккельсена з безпековою ситуацією в районі проведення операції, а керівник української сторони СЦКК генерал-майор Сергій Салкуцан розповів про порушення режиму припинення вогню, до яких вдаються російсько-окупаційні війська.

Наприкінці візиту Міккельсен зустрівся з представниками Данської групи з розмінування. Разом вони відвідали ділянки, де проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Він наголосив, що порушення Росією Мінських домовленостей не припиняється. Лише протягом одного дня, 13 липня, загинув один український військовослужбовець і шестеро отримали поранення. Більшість цих втрат були внаслідок застосування збройними формуваннями РФ 152 мм і 120 мм артилерії. Ще троє українських бійців отримали поранення, двоє - бойові травми в четвер, 15 липня.

Як відомо, внаслідок розпочатої у 2014 році на сході України російської збройної агресії загинули близько 14 тис. осіб, з яких понад 4 тис. – українські військовослужбовці.

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