Лукашенко доручив скоротити кількість дипломатів у країнах Європи

"Якщо треба один посол і помічник, ну то зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють".

Олександр Лукашенко доручив переглянути роботу білоруських посольств та кількість дипломатів у країнах Європи. На його думку, одного посла з помічником у двокімнатній квартирі буде достатньо, враховуючи стан відносин між Білоруссю та ЄС.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

"Треба дуже серйозно подивитися на наші диппредставництва в Європі. Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, вона не просто відсутня, вона на шкоду державі", - сказав він під час наради з питань зовнішньої політики у вівторок, 20 липня.

"Якщо там треба один посол і помічник, ну то залиште їх, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. Піде - додамо. Треба просто з точки зору життя і практики до цього підійти. Чого ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва? Нещодавно ми начебто почали цей процес, але він йде як мокре горить, як ніби його хтось хоче замусолили", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але значна частина світу, зокрема Євросоюз, не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.

У квітні 2021 року Лукашенко заявив, що закриватиме дипломатичні представництва у країнах, які заморозили контакти з Білоруссю.

Через місяць після цієї заяви білоруський режим примусив сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, що затримати одного із пасажирів рейсу - опозиційного блогера Романа Протасевича. Після цього відносини між Білоруссю та західними країнами ще більше зіпсувалися.