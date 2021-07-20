Польща готова продати 4 млн доз вакцини від COVID-19 Балканам і Україні

Для продажу будуть запропоновані AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

Уряд Польщі розглядає можливість продажу до 4 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, які зберігаються на складах Агентства стратегічних резервів та мають найменший термін придатності.

Про це пише місцеве видання RMF FM.

Вакцину запропонують Україні та Балканським країнам.

Польща замовила понад 100 млн доз вакцини, але темпи щеплення в країні швидко сповільнюються, і є загроза, що частина вже поставлених доз просто зіпсуються.

При цьому Польща не має наміру продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson, яка має найдовший термін придатності. Для продажу будуть запропоновані препарати AstraZeneca, Moderna і Pfizer - залежно від того, який препарат попросять країни.

"Наразі на складах у нас є близько 5 млн доз вакцин. Для нас найголовніше - вакцинувати населення, але ми можемо продати до 4 млн доз з урахуванням найближчих поставок вакцин у Польщу", - сказав глава агентства Міхал Кучмеровський.

Про готовність купувати вакцини повідомили 26 країн.

За даними видання, Польща продаватиме дози за собівартістю, а в окремих випадках - за домовленістю - частину доз буде передано безкоштовно.

Вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася в кінці грудня. Відтоді було зроблено понад 32,8 млн щеплень, повністю вакциновані понад 16,3 млн осіб.