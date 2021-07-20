В Україні за добу від коронавірусу щепили понад 81 тисячу людей

За минулу добу в Україні проведено 81 015 щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані - 30 748 осіб, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення проводилось 583 мобільними бригадами з імунізації, 1 394 пунктами щеплення та 50 центрами вакцинації населення.

Найбільше українців 19 липня отримали щеплень препаратом препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 41 767.

29 162 особи вакцинували китайським препаратом CoronaVaс, 10 086 - AstraZeneca.

Щеплення американськими вакцинами Moderna та Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них одну дозу отримали 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у серпні Україна очікує два мільйони доз вакцини Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Всі українці від 18 років можуть обрати зручне місце для щеплення.