Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за добу від коронавірусу щепили понад 81 тисячу людей

Повністю імунізовані майже 1,5 млн українців.

В Україні за добу від коронавірусу щепили понад 81 тисячу людей
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За минулу добу в Україні проведено 81 015 щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані - 30 748 осіб, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення проводилось 583 мобільними бригадами з імунізації, 1 394 пунктами щеплення та 50 центрами вакцинації населення.

Найбільше українців 19 липня отримали щеплень препаратом препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 41 767.

29 162 особи вакцинували китайським препаратом CoronaVaс, 10 086 - AstraZeneca.

Щеплення американськими вакцинами Moderna та Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них одну дозу отримали 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у серпні Україна очікує два мільйони доз вакцини Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Всі українці від 18 років можуть обрати зручне місце для щеплення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також