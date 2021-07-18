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В Україні зафіксовано 299 нових випадків коронавірусу

Летальних випадків – 8.

В Україні зафіксовано 299 нових випадків коронавірусу
Фото: rivnenews.com.ua

За суботу, 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Летальних випадків – 8.

За минулу добу госпіталізовано 382 особи і одужала – 241.

За добу методом ПЛР протестовано 13 429 осіб, методом ІФА – 3 158 і експрес-тестами – 9 495.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 244 495 осіб, одужало – 2 181 198, летальних випадків – 52 726 і проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.

Нагадаємо, за п’ятницю, 16 липня Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

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