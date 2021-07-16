РНБО: 38-40% українців уже мають імунітет проти ковіду, однак будуть запроваджені додаткові обмеження

Секретар РНБО закликав прискорити вакцинацію, але зазначив, що більшість українців отримали імунітет після хвороби, а не після щеплення.

У частини українців уже є імунітет проти коронавірусу COVID-19, однак, через загрозу поширення нових штамів будуть запроваджені нові обмеження.

Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Я можу сказати попередні результати соціологічного дослідження, проведеного в нашій країні. Результати говорять про те, що 33% населення вже мають імунітет до СOVID-19", - сказав Данілов.

При цьому він зазначив, що велика частина громадян отримали імунітет після хвороби, а не після щеплення.

"Крім того, що стосується вакцинованих людей, ми вважаємо, що 38-40% людей у нашій країні вже з імунітетом", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, "це не привід нам не виконувати обмежувальні заходи, які пропонують лікарі". Секретар РНБО також закликав прискорити вакцинацію.

"Я хочу звернутися до всіх із проханням максимально прискорити вакцинацію. Ми вважаємо, що найближчим часом вакцинуватимуться зможуть усі охочі. Це дуже важливо, тому що, маючи загальний імунітет наших громадян, це буде запобіжний захід від захворюваності", - сказав він.

При цьому він повідомив, що найближчим часом Кабінет міністів ухвалить додаткові заходи реагування на появу нових штамів ковіду. Які саме це будуть заходи - оголосить Міністерство охорони здоров'я.

"Ви знаєте, що з'явилися два нові штами "Дельта" та "Лямбда", які на сьогодні викликають у нас занепокоєння щодо поширення на території нашої країни. Заслухали міністра охорони здоров'я пана Ляшка і найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить додаткові заходи реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно. Тому що, як вам відомо, на превеликий жаль, вони вже стосуються не лише дорослого населення - вони стосуються і дітей", - сказав Данілов.

Також, за його словами, Україна має намір посилити вимоги для в'їзду громадян із країн, де поширився "індійський" штам.

"У нас є чотири країни плюс одна - там будуть жорсткі обмеження... Це Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни ЄС. І ми ставитимемо вимоги, щоб зменшити кількість людей, які звідти приїжджатимуть", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, раніше про підготовку до третьої хвилі ковіду заявила Кийвська влада. "Зважаючи на ситуацію із захворюваністю у світі і, зокрема, в сусідніх країнах, Київ уже ухвалює необхідні управлінські рішення. Наразі – період відпусток, і українці подорожують як всередині країни, так і за кордон. Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж, інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

14 липня в Україні вперше за кілька місяців кількість нових випадків COVID-19 перевищила число тих, хто вилікувався. Поки що число заражень не перевищує тисячі на добу, але і в Національній академії наук, і в Київській школі економіки прогнозують нову хвилю ковіду ще до кінця літа.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ не виключає ймовірність запровадження локдауну восени, однак наразі робить все, щоб уникнути посилення карантину. Він закликав українців вакцинуватися.