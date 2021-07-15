Глава ВООЗ оголосив про початок нової хвилі пандемії

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що світ знаходиться на ранніх стадіях нової хвилі коронавірусної хвороби.

За його словами, кількість нових випадків COVID-19 у всьому світі збільшується четвертий тиждень поспіль, а також після десяти тижнів зниження знову почала зростати число смертей від вірусу.

"Варіант дельта присутній більше ніж у 111 країнах світу, і ми очікуємо, що скоро він стане домінуючим штамом COVID-19 по всьому світу, якщо вже не став. Варіант дельта є одним з основних факторів нинішнього збільшення інфікування, що підсилюється збільшенням соціальних контактів та мобільності, а також непослідовним використанням перевірених громадських заходів охорони здоров'я та соціальних заходів", - цитує Гебреісуса пресслужба ВООЗ.

Геберісус також заявив про "шокуючу диспропорцію" у розповсюдженні вакцин від коронавірусу серед країн світу. За його словами, більшість населення Землі залишається через це уразливою до інфекції.

Глава ВООЗ запропонував забезпечити вакцинацію щонайменше 10% населення кожної країни до вересня (в Україні зараз цей показник - близько 3%), 40% - до кінця 2021 року і 70% - до середини 2022 року. Для цього потрібно 11 млрд доз вакцини.

Нагадаємо, що 14 липня в Україні вперше за кілька місяців кількість нових випадків COVID-19 перевищила число тих, хто вилікувався. Поки що число заражень не перевищує тисячі на добу, але і в Національній академії наук, і в Київській школі економіки прогнозують нову хвилю ковіду ще до кінця літа.