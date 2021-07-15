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Глава ВООЗ оголосив про початок нової хвилі пандемії

Світова потреба в вакцинах - 11 млрд доз.

Глава ВООЗ оголосив про початок нової хвилі пандемії
Фото: twitter.com

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що світ знаходиться на ранніх стадіях нової хвилі коронавірусної хвороби.

За його словами, кількість нових випадків COVID-19 у всьому світі збільшується четвертий тиждень поспіль, а також після десяти тижнів зниження знову почала зростати число смертей від вірусу. 

"Варіант дельта присутній більше ніж у 111 країнах світу, і ми очікуємо, що скоро він стане домінуючим штамом COVID-19 по всьому світу, якщо вже не став. Варіант дельта є одним з основних факторів нинішнього збільшення інфікування, що підсилюється збільшенням соціальних контактів та мобільності, а також непослідовним використанням перевірених громадських заходів охорони здоров'я та соціальних заходів", - цитує Гебреісуса пресслужба ВООЗ.

Геберісус також заявив про "шокуючу диспропорцію" у розповсюдженні вакцин від коронавірусу серед країн світу. За його словами, більшість населення Землі залишається через це уразливою до інфекції.

Глава ВООЗ запропонував забезпечити вакцинацію щонайменше 10% населення кожної країни до вересня (в Україні зараз цей показник - близько 3%), 40% - до кінця 2021 року і 70% - до середини 2022 року. Для цього потрібно 11 млрд доз вакцини.

Нагадаємо, що 14 липня в Україні вперше за кілька місяців кількість нових випадків COVID-19 перевищила число тих, хто вилікувався. Поки що число заражень не перевищує тисячі на добу, але і в Національній академії наук, і в Київській школі економіки прогнозують нову хвилю ковіду ще до кінця літа. 

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