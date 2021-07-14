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У Грузії засудили двох українських яхтсменів, МЗС України просить переглянути вирок

Українська сторона вважає вирок несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства між двома країнами.

Батумський міський суд в Грузії засудив до 4 років громадян України Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, які обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У зв’язку з цим до Міністерства закордонних справ України був викликаний тимчасовий повірений Грузії в Україні. Йому було висловлено розчарування рішенням Батумського міського суду. Українська сторона вважає вирок несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України та Грузії.

“Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України. МЗС України та Посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії”, - йдеться у повідомленні.

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