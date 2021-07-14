​У Грузії чотири телеканали припинили мовлення на 24 години у знак протесту

Чотири опозиційних телеканали Грузії - "Мтаварі", "Пірвелі", "Формула" і "Кавкасія" - у середу, 14 липня, припинили мовлення на 24 години.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", таким кроком вони хочуть добитися відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі і покарання всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів в Тбілісі 5 і 6 липня.

Напередодні, під час похорону оператора Лексо Лашкарава, жорстоко побитого радикалами 5 липня, мовлення на 10 хвилин припинили і регіональні телекомпанії.

Перед цим журналісти організували акції протесту на проспекті Руставелі в Тбілісі з вимогою відставки уряду.

Нагадаємо, що 11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії "Пірвелі", якого за п'ять днів до цього побили під час заворушень в Тбілісі перед гей-прайдом.

Журналістка "Пірвелі" Міранда Багатурія, на яку напали разом з оператором, близько 20 осіб били його приблизно п'ять хвилин і залишили лежати в калюжі крові. Діями нападників керував священик, який говорив, що "змусить журналістів замовкнути".

Після побиття оператор переніс складну операцію. Точна причина його смерті поки що невідома.

Попри це його смерть призвела до масових протестів з вимогою відставки уряду. Організаторами стали опозиційні ЗМІ, які звинуватили прем'єра Іраклія Гарібашвілі в заступництві радикальним групам, які нападали на журналістів.

Гарібашвілі назвав акції протесту в Тбілісі спробою заколоту, він вважає, що ними керує екс-президент Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі.