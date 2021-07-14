Хакерська група REvil, яку пов'язують з Росією, зникла із даркнету

Зникнення REvil з даркнету може бути пов'язано з телефонною розмовою між президентами США і Росії.

Сайти, пов'язані із хакерським угрупованням REvil, перестали відповідати на пошукові запити. Фахівці наразі не можуть зрозуміти, чи пов'язано зникнення однієї з найбільших в світі груп кібершахраїв з недавніми телефонними переговорами президентів США і Росії.

Про те, що сайти REvil зникли з даркнету, повідомили найбільші компанії в США, що займаються кібербезпекою, передає ВВС.

"Всі сайти Revil не працюють, включно з сайтами, де обговорювали і отримували викуп (від жертв кібератак - ред.)", - написав автор блогу про комп'ютерну безпеку BleepingComputer Лоренс Абрамс.

Деякі експерти в США припустили, що несподіване зникнення REvil з даркнету може бути пов'язано з телефонною розмовою між президентами США і Росії 9 липня. Головною темою переговорів, за офіційним повідомленням Білого дому, було припинення кібератак з боку груп, які базуються на території Росії.

Уже після телефонної розмови, відповідаючи на питання журналістів, президент США Джо Байден не виключив, що США можуть вдатися до відповідних атак, якщо напади не припиняться.

Фахівці вважають REvil, також відому під назвою Sodinokibi, одним з найбільших хакерських угруповань у світі. За даними американських спецслужб, щомісяця кіберзлодії проводили не менше 15 атак. Як вважають у Вашингтоні, угруповання знаходиться в Росії і може бути пов'язане з російською владою. Росія заперечує участь у діяльності кіберзлочинців.