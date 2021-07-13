У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив з Сі Цзіньпіном поглиблення партнерства між Україною та Китаєм

На думку голови держави, Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Зеленський обговорив з Сі Цзіньпіном поглиблення партнерства між Україною та Китаєм
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Сторони обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лідери країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Зеленський від імені українського народу подякував Голові КНР за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.

“Ці вакцини врятували життя багатьом українцям”, - сказав Зеленський.

На думку очільників країн, спільна боротьба з пандемією і співпраця Китаю й України є живим втіленням дружби між двома народами.

Зеленський зауважив, що Китай наразі є головним торговельно-економічним партнером України у світі. При цьому товарообіг між країнами, попри глобальну пандемію, зростає другий рік поспіль. 

"Ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів", – зазначив президент України.

Сторони підтвердили зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільгосппродукції.

Голова КНР висловив готовність Китаю співпрацювати у реалізації президентського проекту "Велике будівництво".

Сторони також вказали на можливість збільшення обсягів взаємної торгівлі. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Очільники держав також домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китай важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Компартії Китаю (КПК) в управлінні економікою та розбудові держави.

Перед цим Associated Press з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомило, що Китай погрожував затримати поставку вакцини від COVID-19, призначеної для України, якщо вона не відмовиться від підтримки документу з закликом до більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також