Зеленський обговорив з Сі Цзіньпіном поглиблення партнерства між Україною та Китаєм

На думку голови держави, Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Сторони обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лідери країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Зеленський від імені українського народу подякував Голові КНР за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.

“Ці вакцини врятували життя багатьом українцям”, - сказав Зеленський.

На думку очільників країн, спільна боротьба з пандемією і співпраця Китаю й України є живим втіленням дружби між двома народами.

Зеленський зауважив, що Китай наразі є головним торговельно-економічним партнером України у світі. При цьому товарообіг між країнами, попри глобальну пандемію, зростає другий рік поспіль.

"Ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів", – зазначив президент України.

Сторони підтвердили зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільгосппродукції.

Голова КНР висловив готовність Китаю співпрацювати у реалізації президентського проекту "Велике будівництво".

Сторони також вказали на можливість збільшення обсягів взаємної торгівлі. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Очільники держав також домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китай важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Компартії Китаю (КПК) в управлінні економікою та розбудові держави.

Перед цим Associated Press з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомило, що Китай погрожував затримати поставку вакцини від COVID-19, призначеної для України, якщо вона не відмовиться від підтримки документу з закликом до більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян.