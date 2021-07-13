Президент Куби звинуватив США у підбурюванні до протестів

Мігель Діаз-Канель закликав своїх прихильників "виходити на вулиці на захист революції".

Президент Куби Мігель Діаз-Канель звинуватив США в дестабілізації ситуації на острові на тлі масових антиурядових протестів. У відеозверненні по національному телебаченню Канель сказав, що мітингарі є "найманцями США", пише BBC.

Канель знову закликав своїх прихильників виходити на вулиці та "захистити революцію", маючи на увазі 1959 рік, який дав початок комуністичному правлінню на Кубі.

"Наказ на боротьбу відданий – на вулицю, революціонери!" – заявив він.

На заклики вже відреагувала головна дипломатка США в Латинській Америці Джулі Чанг. Вона зазначила, що глибоко занепокоєна закликами до боротьби на Кубі.

Violence and detentions of Cuban protesters & disappearances of independent activists -- including @cocofarinas, UNPACU's @jdanielferrer, @Mov_sanisidro, @LMOAlcantara & @Omnipoeta -- remind us that Cubans pay dearly for freedom and dignity. We call for their immediate release. — Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 12, 2021

Протестувальники, які днями брали участь у масштабних мітингах в декількох містах Куби, скаржаться на умови життя на острові.

"Немає їжі, немає ліків, немає свободи. Вони не дають нам жити", – прокоментував журналістам один із мітингарів на ім'я Алехандро.

Куба перебуває в економічній кризі, яка ще більше посилилася на тлі запроваджених санкцій з боку США та пандемії коронавірусу. Люди зазначають, що не мають доступу до вакцин від ковіду.

Протести супроводжувалися арештами мітингарів та відключенням Інтернету, адже саме на соцмережі Канель покладав відповідальність за "підбурювання".

Нагадаємо, на Кубі в неділю відбулися багатотисячні протести із закликами до відставки першого секретаря Комуністичної партії, президента Мігеля Діас-Канеля. Антиурядові мітинги почалися на тлі найгіршої економічної кризи на Кубі з моменту розпаду колишнього союзника – Радянського Союзу.

За даними свідків, на протестах у Гавані сили безпеки заарештували близько 20 осіб. Правоохоронці застосовувати перцевий газ і, за повідомленнями очевидців, вдарили кількох протестувальників і фотографа Associated Press.