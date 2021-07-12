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Кубинці влаштували багатотисячні протести із закликами відставки президента

Правоохоронці заарештували кілька десятків мітингарів. 

Мітинг на Кубі 11 липня
Фото: EPA/UPG
Мітинг на Кубі 11 липня
На Кубі в неділю відбулися багатотисячні протести із закликами до відставки першого секретаря Комуністичної партії, президента Мігеля Діас-Канеля. Антиурядові мітинги почалися на тлі найгіршої економічної кризи на Кубі з моменту розпаду колишнього союзника – Радянського Союзу, пише Reuters.

Крім того, зараз на Кубі спостерігається рекордна захворюваність на ковід, а ще більше економічну ситуацію ускладнюють американські санкції

Фото: EPA/UPG

За даними ЗМІ, тисячі кубинців зібралися в центрі Гавані та на прибережних вулицях. Вони скандували заклики до відставки президента. Паралельно проходив ще один мітинг, у підтримку президента, учасники якого скандували "Фідель!". Напередодні Канель закликав своїх прихильників вийти на вулиці. 

"Ми переживаємо дуже важкі часи. Нам потрібна зміна системи", – повідомила одна з учасниць антиурядового мітингу, 53-річна Міранда Лазара.

Фото: EPA/UPG

Президент Діас Канель у відповідь на протести сказав, що вони "зрежисовані" Сполученими Штатами Америки. Він також заявив, що не терпітиме "провокації". 

За даними свідків, на протестах у Гавані сили безпеки заарештували близько 20 осіб. Правоохоронці застосовувати перцовий газ і, за повідомленнями очевидців, вдарили кількох кротестувальників та фотографа Associated Press.

В іншому районі міста мітингарі атакували порожню машину поліцейських і закидали її камінням. 

Фото: EPA/UPG

За останній рік на Кубі значно зросла кількість антиурядових протестів. Професор історії Латинської Америки у Флоридському міжнародному унівеситеті Майкл Бустманте вважає, що ця хвиля мітингів є найбільшою з 1994 року. 

Цього разу протести не обмежилися столицею, і пройшли в інших населених пунктах, зокрема, у сусідньому з Гаваною місті Сан-Антоніо-де-Лос-Банос, де тиждень не було електроенергії.

Чисельність населення Куби складає приблизно 11,33 млн людей. За офіційними даними, за весь час пандемії ковідом заразилися понад 238 тисяч мешканців острова, померли - більше 1500 людей. Статистика одужання – 85,9%. 

У липні щоденна кількість виявлення нових випадків стала перевищувати 6000.

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