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США вирішили посилити санкції проти Куби

Трамп напередодні виборів посилює обмеження, скасовані його попередником.

США вирішили посилити санкції проти Куби
Фото: bbc.com

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Куби, спрямовані на подальше обмеження джерел доходів уряду в Гавані.

Про це пише Голос Америки.

Президент Дональд Трамп заявив, що відповідно до нового режиму санкцій американцям буде заборонено проживати в приміщеннях, що належать кубинському уряду та імпортувати кубинські (гаванські) сигари і спиртні напої.

Адміністрація Дональда Трампа посилила обмеження, які були ослаблені його попередником Бараком Обамою.

Обмеження на поїздки на Кубу були запроваджені в червні 2019 року. Трамп заявив, що обмеження вводяться для надання більшого тиску на комуністичний уряд Куби через підтримку, яку воно надає режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

США заборонили поїздки на Кубу з метою отримання освіти, що було однією з декількох десятків дозволених категорій для осіб, що в'їжджають у країну, і одним з найпопулярніших видів туризму американців на Кубу.

У жовтні минулого року США також призупинили регулярні рейси на Кубу, крім рейсів до столиці країни - Гавани.

У грудні 2014 року тодішній президент США Барак Обама оголосив про початок нормалізації відносин з Кубою і пом'якшення санкцій. Дональд Трамп після приходу до президентської влади назвав цю політику помилковою.

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