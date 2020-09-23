У Сенаті США оприлюднили звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні

Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів у середу оприлюднили звіт «Гантер Байден, Бурісма та корупція» в якому йдеться про діяльність сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні.

Про це пише Голос Америки.

У документі на 87 сторінок викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії Бурісма. Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віце-президентом і опікувався в адміністрації справами України.

«Голови комітетів в ході розслідування виявили, що адміністрація Обами знала що те, що Гантер Байден обіймав посаду в правлінні Бурісми було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію щодо України», - йдеться у звіті.

Звіт визнає, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в «Бурісмі» вплинула на політику щодо України, яку проводила адміністрація Обами. Однак у документі зауважується, що американські чиновники часів Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створює участь сина віце-президента в правлінні української компанії.

Звіт оприлюднили за шість тижнів до президентських виборів у США. Раніше цього місяця сенатор Джонсон, ініціатор розслідування діяльності Байдена в Україні, в інтерв’ю радіо Вісконсину заявив, що розслідування «гадаю, виявить, що його не варто обирати президентом Сполучених Штатів»

Виборчий штаб Джо Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Дональда Трампа зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес.

Зокрема, зауважили у штабі Байдена, у звіті йдеться про те, що Байден, на посаді віце-президента тиснув на Україну, наполягаючи на звільненні з посади тогочасного генерального прокурора Віктора Шокіна, буцімто, намагаючись зупинити розслідування проти власників «Бурісми». Однак повідомлення у пресі та заяви свідчать про те, що проти «Бурісми» не велось активних розслідувань на час звільнення Шокіна в 2016 році і його звільнення відповідало офіційній позиції США.

Раніше експрезидент Польщі Александр Кваснєвський, який є незалежним директором української газовидобувної компанії Burisma Group і входить в її раду директорів, вважає, що присутність сина віцепрезидента США Джо Байдена Хантера Байдена в консультаційній раді групи була корисною для компанії, яка вела переговори про придбання газовидобувного обладнання в США.

За словами Кваснєвського, син Байдена у Burisma ніколи не користувався ім'ям батька.