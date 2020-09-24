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Зеленський про Білорусь: "Якщо влада не знайде можливість діалогу - цієї влади не буде"

На підтримку білоруського народу також висловилася президентка Словацької Республіки. 

Зеленський про Білорусь: "Якщо влада не знайде можливість діалогу - цієї влади не буде"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував останні події в Білорусі, зазначивши, що Україна підтримуватиме білоруський народ.

Своє бачення ситуації він розповів на пресконференції з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

"Ми можемо дуже довго говорити про наш братський народ Білорусі, про історичну дружбу між нашими країнами, нашими сім’ями. Що таке кровопролиття? Ми ховали українців, яких вбивали на Майдані, ми бачили, як горіли як люди, так і будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо, якщо влада Білорусі не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, направлені проти свого народу, вони отримують дуже потужний результат і відповідь від власного народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми - цієї влади не буде", - зазначив він.

Чапутова своєю чергою зазначила, що Словаччина не визнає легітимності виборів президента Білорусі.

"Ми повністю протистоїмо і не підтримуємо насилля з боку уряду Білорусі щодо цивільного населення. Стосовно конкрентної допомоги, яку ми можемо надати білорусам, то це питання багатовекторне і складне, тому що ми повинні дотримуватися принципів суверенітету держави, не повинні втручатися у внутрішні справи держави. Я мала нещодавно розмову зі Світланою Алексієвич. Ми говорили про позицію опозиційного руху і під час цієї розмови також була висловлена думка, яку я нині озвучила", - зазначила президентка Словаччина.

Нагадаємо, що учора Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, попри невизнання результатів виборів ні опозицією в Білорусі, ні США і країнами Європи.

Після цього в Білорусі почалася нова хвиля масових протестів, під час яких правоохоронці затримали кількасот людей.

Україна відмовилась визнати інавгурацію та президентські повноваження Лукашенка.Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.

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