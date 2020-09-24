Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
ГоловнаСвіт

США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)

У світі закликають до нових виборів у Білорусі.

США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та Велика Британія відмовилися визнавати легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин прокоментував "інавгурацію" Олександра Лукашенка, про яку постфактум повідомили білоруські державні ЗМІ.

"Той факт, що "інавгурація" Лукашенка була проведена таємно, є ще одним доказом того, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не є президентом Білорусі і повинен піти у відставку", - йдеться в заяві сенатського комітету.

У коментарі Голосу Америки представники Держдепартаменту нагадали, що ще 10 серпня держсекретар Майк Помпео заявив, що США "глибоко стурбовані проведенням президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими... Оголошені владою результати були сфальсифіковані. Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі".

У Держдепартаменті закликали офіційний Мінськ до національного діалогу і надання громадянам Білорусі права вибирати своїх лідерів на вільних і справедливих виборах. У дипломатичному відомстві США також черговий раз закликали владу Білорусі звільнити незаконно затриманих громадян і припинити репресії проти мирних протестувальників.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Лукашенка ще більше підірвала його репутацію.

"Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні в Мінську ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб у Твіттері.

Оновлення. Міністр закордонних справ Канади Франсуа Шампань засудив таємну інавгурацію Лукашенка. Він наголосив, що самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада також закликала до проведення чесних виборів.

Раніше легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Польща, Литва і Німеччина.

Міністерство закордонних справ України після додаткових нарад і консультацій сформувало свою позицію. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пізно ввечері вчора заявив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.

Легітимності президентства Лукашенка не визнав також Євросоюз. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель ще раз наголосив, що результати проведених 9 серпня виборів президента Білорусі були сфальсифіковані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також