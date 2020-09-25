Кім Чен Ин "вибачився" за вбивство чиновника з Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин приніс вибачення за вбивство чиновника з Південної Кореї.

У листі до президента Південної Кореї Мун Чже Іну він заявив, що ця "ганебна справа" не мала відбутися, пише BBC.

Кім Чен Ин написав, що йому "дуже шкода за розчарування" Іна та південнокорейського народу.

КНДР також надіслала в Південну Корею свою версію розслідування вбивства, в якому зазначається, що чоловік не зміг підтвердити свою особу та намагався втекти. У нього здійснили понад 10 пострілів.

При цьому зазначається, що човен, на якому пересувався чоловік, спалили з міркувань протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, що загиблим є 47-річний секретар з контролью за рибальством у Жовтому морі, який зник під час чергування у прикордонних водах. Виявилося, що він був затриманий військовими КНДР. Чоловіка застрелили, а його тіло спалили.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північної Кореї про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

У середині червня північнокорейці підірвали бюро зв'язку в прикордонному місті Кесон. Це бюро, відкрите у 2018 році, було важливим символом зближення між двома корейськими державами. На минулому тижні армія КНДР також обіцяла посилити військову присутність у прикордонному з Південною Кореєю регіоні і відновити там військові навчання.

Керівництво в Пхеньяні було обурене тим, що Південна Корея не запобігла закиданню з її території пропагандистських листівок. У цих агітках, написаних активістами, які переправлялися в КНДР, в основному, за допомогою повітряних куль, Кім Чен Ина звинувачують у порушенні прав людини й у розробці ядерної програми.