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КНДР взорвала штаб связи с Южной Кореей

Отношения между двумя странами вновь испортились.

КНДР взорвала штаб связи с Южной Кореей
Фото: EPA/UPG

КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон рядом с южной границей.

Он был открыт в 2018 году в рамках серии проектов, направленных на снижение напряженности в отношениях между двумя Кореями. Как отмечает Reuters, в здании работали десятки человек от обеих стран. С января работа офиса была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Корейские источники рассказали, что с утра вторника вокруг здания наблюдалась активность, за которой последовал взрыв.

Уничтожение офиса связи произошло на фоне ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей. Северокорейские власти заявили о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями.

Напряженность возросла из-за распространения агитационных листовок с критикой лидера КНДР Ким Чен Ына, в том числе за нарушение прав человека.

Министерство обороны Южной Кореи призвало Пхеньян вернуться к соблюдению договора 2018 года, в котором военные обеих сторон пообещали прекратить "все враждебные действия" и демонтировать ряд структур вдоль укрепленной демилитаризованной зоны между двумя странами.

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