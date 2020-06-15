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США потребовали немедленного освобождения Пола Уилана

В России гражданин США был подвергнут "ужасному" обращению.

США потребовали немедленного освобождения Пола Уилана
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты призвали Россию немедленно освободить гражданина США Пола Уилана (Paul Whelan), который признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 15 июня.

В России гражданин США Пол Уилан был лишен права на справедливое судебное разбирательство и подвергнут "ужасному" обращению, говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее сегодня российский суд приговорил к 16 годам гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже.

Американец, которого сторона обвинения просила приговорить к 18 годам, будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сам осужденный назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать. Перед оглашением приговора он вновь заявил о своей невиновности.

48-летний Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. Из-за того, что его дело проходит по статье о шпионаже, заседания шли в закрытом режиме.

Как отмечает "Настоящее время", Уилан был пехотинцем в армии США с 1994 года. Он дважды служил в Ираке – в 2004 и 2006 годах. Но в 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили. После этого с 2017 года Уилан работал начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган: она занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе российскому КамАЗу. Его родные утверждали, что в Россию он ездил на свадьбу.

При задержании у американца нашли флеш-карту со сведениями, составляющими в России гостайну. Однако, по словам адвоката задержанного американца Владимира Жеребенкова, Уилан полагал, что там "открытая информация культурного значения" и его фото из предыдущих поездок по России, а вовсе не секретные сведения. Кто именно передал Уилану флеш-карту, адвокаты журналистам не рассказывали.

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