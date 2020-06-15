У побережья Великобритании в Северном море разбился американский истребитель F-15

На борту находился один пилот, его ищут.

В понедельник, 15 июня, в Северном море неподалеку от побережья графства Йоркшир в Великобритании потерпел крушение американский истребитель F-15.

Об этом сообщает Bloomberg.

ВВС США в своем заявлении подтвердили факт катастрофы.

Отмечается, что самолет, вылетевший с британской авиабазы Лейкенхит в графстве Суффолк, выполнял обычную учебную миссию. На борту находился один пилот, сейчас ведутся его поиски.

Напомним, ранее в мае в США возле авиабазы потерпел крушение военный истребитель пятого поколения F-22. Пилот катапультировался