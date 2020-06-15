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У побережья Великобритании в Северном море разбился американский истребитель F-15

На борту находился один пилот, его ищут.

У побережья Великобритании в Северном море разбился американский истребитель F-15
F-15 (архивное фото)

В понедельник, 15 июня, в Северном море  неподалеку от побережья графства Йоркшир в Великобритании потерпел крушение американский истребитель F-15.

Об этом сообщает Bloomberg.

ВВС США в своем заявлении подтвердили факт катастрофы.

Отмечается, что самолет, вылетевший с британской авиабазы Лейкенхит в графстве Суффолк, выполнял обычную учебную миссию. На борту находился один пилот, сейчас ведутся его поиски.

Напомним, ранее  в мае в США возле авиабазы потерпел крушение военный истребитель пятого поколения F-22. Пилот катапультировался

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