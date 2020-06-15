Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в воскресенье вечером, 14 июня, с обращением к нации по поводу эпидемии коронавируса.

Он подвел первые итоги двух этапов снятия ограничительных санитарных мер и рассказал о решениях, связанных с началом третьей фазы выхода из карантина 15 и 22 июня, пишет RFI.

Начиная с понедельника, вся территория Франции объявлена "зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической обстановки. В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые со 2 июня оставались в "оранжевой зоне", сняты сохранявшиеся ограничения. Полностью откроются кафе и рестораны (со 2 июня им разрешено было принимать клиентов только на террасах), а также восстанавливается нормальная работа предприятий.

С 22 июня французские школы вернутся к нормальному ритму работы для всех учеников. Занятия снова будут обязательны для всех без исключения школьников в обычном режиме.

Президент также объявил о снятии с 15 июня ограничений на посещение родственников во французских домах престарелых.

Макрон также напомнил, что с понедельника снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами (в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них).

"Это не означает, что вирус исчез и что мы можем полностью потерять бдительность. Нам еще придется долго жить с ним, соблюдать правила физического дистанцирования... и следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если вирус вернется с новой силой", - предупредил Макрон.

Нынешнюю ситуацию он назвал "первой победой в борьбе с вирусом".

По состоянию на 15 июня во Франции зарегистрировали 194 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. От ее последствий умерли свыше 29 тысяч человек.