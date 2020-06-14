В городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в результате огнестрельного ранения полицейским. Об этом сообщает ABC.

Вечером 12 июня сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания, расположенный в центральной части города. На проезде стоял автомобиль, который мешал другим водителям подъехать к ресторану. В машине находился темнокожий мужчина, который заснул.

Как установили полицейские, мужчина афроамериканец находился в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались его задержать, однако он оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако афроамериканцу удалось его отобрать.

Мужчина также попытался сбежать от полицейских, но в этот момент один из стражей порядка выстрелил в него.

Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

В интернет выложили видео с нагрудных камер одного из полицейских, который задерживал Брукса.

Инцидент также зафиксировали камеры наблюдения на парковке.

Власти штата Джорджия начали расследование по факту смертельного ранения полицейскими при задержании.

После инцидента начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, сообщает CNN. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что в данном случае применение огнестрельного оружия стражами порядка не является обоснованным.

Город охватили акции протеста. Как сообщает телеканал Fox 5 Atlanta, протестующие вечером в субботу подожгли ресторан, у которого произошел инцидент, и в течение 45 минут блокировали межштатную трассу. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона активистов.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, за последние несколько недель это второе убийство чернокожего мужчины полицейскими в Соединенных Штатах.

25 мая при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские заподозрили его в расплате фальшивыми купюрами в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Темнокожий мужчина кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии. В результате были уволены четверо полицейских. Одного из них обвинили в убийстве, других трех — в пособничестве убийству.

После этого инцидента США охватили массовые акции протеста, которые сопровождались беспорядкам. Митинги против расизма и полицейского произвола также прошли в странах Европы.