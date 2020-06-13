Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) состоялся 13 июня в 05:21 по времени Восточного побережья США (11:21 по киевскому времени).

Спутники предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

Кроме спутников Starlink на орбиту вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли.

SkySat могут делать снимки поверхности нашей планеты с высоты 450 км с высоким разрешением – до 50 см.

Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/qv6aMiPGoq — SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020

Этот запуск спутников Starlink стал девятым. В предыдущий раз SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c 60 спутниками Starlink 4 июня.

Теперь орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите множества аппаратов весом до 500 кг.