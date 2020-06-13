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SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink

Спутники предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink
Фото: скриншот видео

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) состоялся 13 июня в 05:21 по времени Восточного побережья США (11:21 по киевскому времени). 

Спутники предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

Кроме спутников Starlink на орбиту вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли.

SkySat могут делать снимки поверхности нашей планеты с высоты 450 км с высоким разрешением – до 50 см. 

Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Этот запуск спутников Starlink стал девятым. В предыдущий раз SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c 60 спутниками Starlink 4 июня. 

Теперь орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов. 

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите множества аппаратов весом до 500 кг.

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