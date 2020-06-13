Польша открыла границы с соседними странами ЕС

Польша в ночь на субботу снова открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза после трех месяцев действия ограничений на въезд из-за коронавирусного кризиса. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на TVN24.

"Открытие польских границ означает, что путешественники имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин", - говорится в сообщении.

Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран.

Международные рейсы возобновятся в Польше с 16 июня.

Напомним, внешние границы ЕС остаются закрытыми. Евросоюз продлил запрет на въезд граждан из других стран минимум до 1 июля.