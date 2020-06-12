Иран официально попросил Францию о помощи с самописцами сбитого самолета МАУ

Власти Ирана направили официальный запрос в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции. Они просят помочь с расшифровкой "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в январе текущего года под Тегераном, пишет Reuters.

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франция может обеспечить такую возможность", - заявил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш.

Французская сторона пока не получила официальный запрос и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В конце мая сообщалось, что Иран намерен передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию.

7 июня Иран заявил, что расследование катастрофы самолета МАУ находится на завершающем этапе.