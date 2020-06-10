​Посольство Украины во Франции упрекнуло "Danone" за рекламу с Пореченковым

Пореченков стреляет по украинским военным в 2014 году

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой компании Danone с российским актером Михаилом Пореченковым, который в 2014 году вместе с боевиками стрелял по украинским военным в донецком аэропорту.

Об этом говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность - не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году Пореченков посетил позиции боевиков "ДНР" и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по украинским военным в аэропорту Донецка. Видео, на котором он в военной форме и каске с надписью "Пресса" стреляет из крупнокалиберного пулемета, появилось в сети. МВД и СБУ завели дела на Пореченкова, ему запретили въезд в Украину.

Госкино запретило сериал "Бандитский Петербург" и еще 68 фильмов с Пореченковым.

Московский союз журналистов заявил, что Пореченков не имел права надевать шлем с отметкой "Пресса", актера назвали подлецом с двумя извилинами.

Позже во время спектакля в МХТ имени Чехова активистка Екатерина Мальдон бросила актеру самодельную медаль "За Лугандон" с изображением колорадских жуков. После этого она с криками "На, Миша, постреляй. Любишь в украинцев стрелять?! Застрели меня" бросила в Пореченкова игрушечный пистолет.

В августе 2016 года украинские военные захватили пулемет "Утес", из которого стрелял Пореченков.