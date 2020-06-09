Степанов заручился поддержкой экспертов ЕС в проведении второго этапа медреформы

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с представителями Европейского Союза, в ходе которой заручился поддержкой экспертов ЕС в проведении второго этапа медреформы в Украине.

Об этом глава Минздрава написал в соцсети "Фейсбук".

"Была встреча с профильными представителями Европейского Союза о предоставлении Минздраву экспертов для имплементации второго этапа медреформы в Украине. Поэтому работа министерства будет усилена профессионалами международного уровня, что позволит эффективнее внедрять качественно новые изменения в украинской медицине", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Степанов отметил "общее видение" сторон и взаимное "желание усиливать сотрудничество".

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.