Экс-главу Львовской ОГА подозревают в незаконной передаче земли на 7 млн грн

В отношении бывшего главы Львовской облгосадминистрации возбуждено уголовное производство по подозрению в халатности, которая нанесла государству убытков более чем на 7 млн гривен.

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"Подписала уведомление о подозрении экс-главе Львовской областной государственной администрации. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн грн убытков)", - написала Диденко в соцсети "Фейсбук".

Фото: www.facebook.com/Didenko.Iryna

В сообщении не указана фамилия экс-главы Львовской обладминистрации, но прилагается копия распоряжения о продаже участка площадью более 15 га земли ООО "Узлисся". Стоимость сделки составила 7,2 млн гривен, земля предназначалась "для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения".

Такой документ обнародован 8 августа 2019 года за подписью Маркияна Мальского. Кроме этого, 8 августа обнародованы еще 2 распоряжения о продаже земли ООО "Узлисся".

Прокуратура считает, что руководитель обладминистрации не имел права продавать эту землю, поскольку на ней расположены общественное озеро и защитная полоса, которые не подлежат отчуждению.

"По версии следствия, в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами населенного пункта с.Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Однако на этом участке самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности", - написала Диденко.

Также прокурор области указала, что готовится иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

Напомним, Зеленский назначил Мальского главой Львовской ОГА 6 июля 2019 года. Уже 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что уволит Мальского из-за "отсутствия результатов". Соответствующий указ был подписан 26 декабря.

Маркиян Мальский заявил, что после отставки вернется к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.