ZN.ua: Зеленский решил назначить Демченко в СНБО и комитет по разведке

Руслан Демченко работал дипломатом при всех президентах, кроме Кравчука, а также временно представлял Украину в Минском процессе.

С подачи главы Офиса президента Андрея Ермака президент Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря Совета национоалььной безопасности и обороны, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.

Как ранее сообщало издание, во времена президента Виктора Ющенко Демченко работал в президентском аппарате. Во времена Виктора Януковича Демченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел. В МИДе он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником президента и работал а Трехстороней контактной группе по Донбассу.

Поскольку во времена президентства Януковича Демченко работал первым замглавы МИДа, он подпадает под действие закона о люстрации.

В июле прошлого года Зеленский переназначил Демченко советником президента. Он по-прежнему занимается "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией.

Напомним, 2 октября 2018 года экс-президент Украины Леонид Кучма, который представлял Украину в ТКГ, заявил, что завершил свое участие в Минском процессе.Тогда его временно заменил Демченко.